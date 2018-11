"L'arbitrage belge est décapité... cette histoire crée un très mauvais climat"

Ce dimanche dans Complètement Foot, David Houdret, Pascal Scimè et Nordin Jbari sont revenus avec Emmanuel Foulon sur le contexte délicat dans lequel évoluent les arbitres depuis l'éclatement de l'affaire.

Pascal Scimè : "Je pense que Monsieur Lambrechts a eu une semaine difficile. Il a arbitré Bruges – Ostende, et il s’est passé des choses lors de ce match. Franchement, il faut peut-être organiser une table ronde ; les faire s’exprimer sur ce qu’ils ressentent, pour que le public et les journalistes sachent aussi… Moi j’ai l’impression que toute cette histoire, avec les inculpations de Bart Vertenten et Sébastien Delferrière, crée pour l’instant un très mauvais climat. Cela met une pression supplémentaire sur les arbitres, et j’ai l’impression que la CCA (NDLR : Commission Centrale des Arbitres) est démunie. Elle n’aide pas assez les arbitres. Oui il y a des psychologues, mais est-ce que cela marche ? Est-ce qu’on va assez loin ? Franchement, à Bruges, Monsieur Lambrechts a été à côté de ses pompes, et il n’a pas été aidé par le VAR en plus !"

Emmanuel Foulon : "L’arbitrage belge est décapité. Non pas que les autres arbitres sifflent moins bien, mais ils sont quand même moins nombreux à tourner. C’est comme imaginer le championnat belge sans Anderlecht et le Standard."

Nordin Jbari : "D’accord, mais si ces arbitres ont vraiment fait quelque chose, qu’ils s’en aillent…"

Pascal Scimè : "Il y a une dose de travail et de pression supplémentaire pour ceux qui sont là. Je pense que cette saison-ci, cela va être très compliqué pour les arbitres. Je crois qu’il est aussi de notre rôle, les journalistes, mais aussi les entraineurs, les joueurs, les supporters, d’être plus indulgents envers les arbitres. C’était très beau les appels des speakers au respect, à l’initiative de la Pro League et de la fédération. Mais cette semaine, j’ai déjà vu des entraineurs qui avaient complètement renié les préceptes qu’ils avaient fait semblant d’adopter juste après l’éclatement de l’affaire. C’est pour cela que je vous dis qu’il y a quand même une belle hypocrisie. Il faut être indulgents et aider les arbitres."