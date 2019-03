L'appel du parquet rejeté, Carcela ne sera pas suspendu

Mehdi Carcela, déjà assuré de jouer ce vendredi contre l'Antwerp, ne sera finalement pas suspendu suite à son "geste obscène" lors du Clasico, le 3 février dernier.



L'appel du parquet est recevable mais non fondé, la commission des litiges n'a pas de pouvoir disciplinaire pour sanctionner Carcela.



Mehdi Carcela avait été blanchi en première instance, la Commission des litiges jugeant "l'action du Parquet irrecevable". Le Parquet avait ensuite fait appel de la décision.



Si cette décision ne convient pas au parquet, il reste encore un recours possible devant la CBAS (La Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport) mais cela traînerait encore un peu plus ce dossier en longueur.