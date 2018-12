L'Antwerp vient à bout du Cercle de Bruges et surgit à quatre points de Genk

L'Antwerp s'est imposé 0-3 sur la pelouse du Cercle de Bruges, ce dimanche, dans le cadre de la 18ème journée de Pro League. Grâce à cette nouvelle victoire à l'extérieur, la sixième de la saison pour le Great Old, les hommes de Lazlo Bölöni s'emparent de la deuxième place du classement au détriment du Club de Bruges, battu par Waasland-Beveren vendredi soir, et reviennent à quatre points du leader, le Racing Genk.

Lior Refaelov avait ouvert la marque dès la 12ème minute de jeu, convertissant un penalty pour une faute sur William Owusu (0-1). Le Ghanéen doublait ensuite la marque à la 40ème minute bien servi par Aurelio Buta (0-2).

En deuxième période, Lior Refaelov ajoutait un second but à titre personnel, le troisième pour le Great Old sur un service de Dieumerci Mbokani (0-3) à la 53ème minute.