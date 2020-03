L'Antwerp veut tenter de piquer Ryota Morioka à Charleroi

Logan Bailly offre un but gag à Ryota Morioka - Pro League - 28eme journée - 25/02/2018 C’est à un match complètement fou auquel Marc Coucke a assisté au Parc Astrid ce dimanche. Ryota Morioka a marqué ses deux premiers buts sous la vareuse mauve, Lukasz Teodorczyck a retrouvé son efficacité en réalisant un triplé, la défense anderlechtoise a de nouveau montré sa fébrilité en concédant trois buts et puis il y a eu cette action plutôt gag dans les arrêts de jeu. Sur un long ballon de Teodorczyck, Logan Bailly n’a pas eu le bon timing et au lieu de dégager le ballon de la tête, il a été surmonté et Ryota Morioka, à l’affût, n’a eu aucune difficulté à propulser le cuir au fond du but vide.