L'Antwerp va collaborer avec un club de D2 congolaise

Le club de football de l'Antwerp a annoncé dimanche qu'il allait collaborer à l'avenir avec les Lubumbashi Eagles, le club congolais de deuxième division. Le Great Old fera notamment venir en Belgique les jeunes talents congolais.

"La Eagles Academy a été fondée en 2013 dans la province du Katanga, où vivent 7 millions de jeunes (de moins de 18 ans) et où Dieumerci Mbokani a grandi" souligne l'Antwerp dans la présentation de son club satellite. "Il dispose d'une infrastructure moderne, avec la dernière génération de normes FIFA pour les terrains synthétiques, deux pelouses en herbes et une école pour les jeunes. Afin d'augmenter sa taille, elle a cherché un partenariat en Europe pour ses joueurs les plus talentueux."

L'équipe première et l'académie de Lubumbashi joueront cette saison sous le nom de "Red Eagles". Ils joueront avec les couleurs de l'Antwerp - rouge et blanc. Le nouveau blason du club est également basé sur le logo matricule N.1 en Belgique.

L'ancien joueur du Standard Luis Norton de Matos, âgé aujourd'hui de 65 ans, l'entraîneur des Espoirs du Great Old la saison dernière, finalisera le partenariat en tant que représentant de l'Antwerp, lundi à Lubumbashi. Le Portugais sera responsable du recrutement et de la gestion sportive de l'Académie à Lubumbashi.