L'Antwerp tenu en échec par Courtrai, le Cercle arrache la victoire contre Lokeren

Pour tenter de remédier à ce manque d'efficacité, Laszlo Boloni a permis à Didier Lamkel de faire ses débuts à la place de Hairemans (72e), mais cela n'a pas changé la donne. Les Kerels jouaient la montre et Rodrigues n'est pas parvenu à leur faire regretter (82e).

A la reprise, l'Antwerp n'a pas profité d'une erreur du milieu adverse Christophe Lepoint 48e), d'un raid sur le flanc droit de Rodrigues (49e) et des quatre coups de coin d'affilée (51e). Bien servi par Hairemans, Jonathan Bolingi a allongé la série des occasions manquées (57e).

Poussés par leur supporters, les Anversois ont démarré par une occasion de Rodrigues dont le tir de la droite n'a pas posé de problème à Thomas Kaminski (1e). Le gardien courtraisien a toutefois dû plus s'employer sur une reprise de la tête de Dino Arslanagic (14e) et un ballon placé de Geoffrey Hairemans (17e).

L'Antwerp et Courtrai ont fait match nul dans un match comptant pour la deuxième journée du championnat de Belgique de football. Au classement, les Anversois ont 4 points tout comme Charleroi, qui s'est imposé 1-4 à Eupen plus tôt dans la journée. Les Kerels, qui n'ont pas tiré une seule fois au but, comptent un point.

Le Cercle s'impose 3-2 contre Lokeren

Gianni Bruno (4e, 7e) et Guévin Tormin (90e+2) ont donné au Cercle Bruges sa première victoire de la saison contre Lokeren (3-2). Mijat Maric (20e s.p.) et José Cevallos (64e) avaient entre-temps remis les deux équipes à égalité. Au classement, le Cercle compte quatre points comme Charleroi et l'Antwerp.

La rencontre a débuté avec un léger retard en raison d'un problème d'oreillette. Manifestement, cette attente a motivé Bruno, qui a directement inscrit le premier but du Cercle en championnat (4e, 1-0). Un peu plus tard, l'arbitre-vidéo a signalé à Lauwrence Visser que Bruno n'était pas hors-jeu sur son deuxième but alors que le doublé lui avait d'abord été refusé (7e, 2-0). Le retour au pays de Bruno se passait très bien jusqu'à ce qu'il commette une faute de main entraînant un penalty transformé par Mijat Maric (20e, 2-1).

Le Cercle a continué à pratiquer un beau football basé sur des contres pointus et Lokeren était dépassé. Les Waeslandiens l'auraient été encore un peu plus si Xavier Mercier n'avait pas envoyé le ballon juste au-dessus du cadre à la reprise (47e). L'erreur de l'attaquant français a pesé lourd par la suite car sur un centre d'Anton Saroka venu de nulle part, Cevallos a égalisé (64e, 2-2).

Bruno (70e), Mercier (74e) et Tormin (76e) ont prouvé que le Cercle n'était pas abattu. Finalement, Davino Verhulst a été battu par Tormin, bien lancé par Jérémy Taravel (90e+2, 3-2).