L'Antwerp se joue de Gand et rejoint le Standard et Malines à la troisième place

Les deux joueurs de 33 ans ont ainsi parfaitement célébré la centième de Laszlo Bölöni aux commandes du Great Old. A titre de comparaison, l’entraîneur roumain avait été à la tête du Standard pendant 81 rencontres entre juillet 2008 et février 2010.

Dieumerci Mbokani , auteur de deux buts (25' 1-1, 48' 3-1), et Lior Refaelov , qui a trouvé le chemin des filets sur penalty (33' 2-1), ont réussi à renverser une situation délicate après le but d’ouverture de Roman Yaremchuk (21' 0-1). La réalisation de Jonathan David dans les arrêts de jeu du match n’y changera rien (94' 3-2). Il y a onze jours, face au leader brugeois, les Anversois avaient déjà été menés au score à domicile avant de remporter les trois points.

L’Antwerp s’est imposé face à La Gantoise (3-2) ce jeudi dans le cadre d’un match d’alignement de la cinquième journée de Pro League. Les Anversois en profitent pour rejoindre le Standard et Malines à la troisième place du classement avec 27 points, alors que les Buffalos, qui conservent la deuxième place avec 28 unités, manquent une belle occasion de se rapprocher du Club de Bruges, leader avec 33 points (et avec toujours un match de moins).

Le résumé d’un match d’alignement très plaisant

Sinan Bolat - © JASPER JACOBS - BELGA

Alors que l’Antwerp domine le début de la rencontre, les locaux se font surprendre par les Buffalos à la vingtième minute de jeu : après une contre-attaque rapide, Jonathan David sert idéalement Roman Yaremchuk dans le dos de la défense anversoise, et l’Ukrainien trompe Sinan Bolat d’une subtile pichenette (21' 0-1).

Moins de cinq minutes plus tard, un ballon mal dégagé par la défense gantoise aboutit sur le pied droit de Dieumerci Mbokani, dont la frappe puissante ne laisse aucune chance à Thomas Kaminski (25' 1-1).

On n’arrête plus les Anversois, qui héritent d’un penalty à la demi-heure de jeu après une faute de main d’Elisha Owusu dans le grand rectangle suite à une frappe d’Ivo Rodrigues. Lior Refaelov prend ses responsabilités et place le Great Old aux commandes (33' 2-1).

Au retour des vestiaires, Dieumerci Mbokani n’a besoin que de 130 secondes pour inscrire, de la tête, son deuxième but de la soirée et offrir deux longueurs d’avance à l’Antwerp (48' 3-1).

Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Jonathan David réclame un penalty puis… se relève et profite de la passivité de la défense locale pour aller planter le goal de l’espoir pour les Gantois (94' 3-2). Mais ce sursaut d’orgueil gantois est insuffisant pour leur permettre d’arracher le partage.

Les Anversois remportent donc leur deuxième match consécutif à la maison après leur partage face au Standard le 6 octobre dernier, et conservent leur brevet d’invincibilité à domicile en championnat cette saison.