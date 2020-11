L’Antwerp se fait peur, mais l’Antwerp s’impose contre OHL

L’Antwerp a eu dur, mais l’Antwerp s’est finalement imposé contre OHL en clôture de la 14e journée de Pro League. Pourtant tout avait pour le mieux commencer pour les joueurs de Leko qui menaient 2-0 après seulement huit minutes de jeu (Batubinsika 5e et Mbokani 8e). L’Antwerp signe son premier succès en championnat au mois de novembre.

Et alors que l’on croit que l’Antwerp va en mettre d’autres, c’est finalement OHL qui va revenir au score. Tout d’abord sur un penalty en deux temps. Si le premier tir est arrêté par Butez, le gardien de l’Antwerp est trop avancé. Pas de chance pour lui, le second essai fini au fond des filets (Henry 12e). Et puis, c’est Sowah à la 17e qui fait 2-2 dans un match complètement fou. On joue depuis moins de 20 minutes et on a déjà pu voir quatre buts.

Si le score ne change plus dans cette première mi-temps, l’Antwerp domine au nombre de tentatives (17 tirs dont 6 cadrés contre 5 et 2 cadrés pour Louvain).

Le rythme va baisser dû à la débauche d’énergie en première mi-temps. Et c’est encore par les ailes que l’Antwerp trouva la solution. Juklerod déborda sur la gauche et Hongla plaça une tête imparable (3-2, 57e). Rafaelov, qui jouait son 250e match en JPL, fut près de rassurer définitivement les Anversois mais le portier louvaniste Romo l’en empêcha (77e). Et OHL ne fut pas loin de revenir de nouveau au score quand Mercier tira sur le cadre (80e). Mbokani l’imita une minute plus tard à l’autre bout du terrain.

L’Antwerp remporte finalement les trois points. Après avoir remporté une belle victoire en Europa League jeudi contre le LASK, les hommes d’Ivan Leko font un carton plein.

Au classement général et avec 25 points, les Anversois délogent le Standard (24) de la 4e place. Le Beerschot est leader avec 28 points. Genk, qui en possède autant, est 2e. Le Club de Bruges, 3e, en compte 27. OHL est 9e avec 19 points au compteur.