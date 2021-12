L'Antwerp se fait peur à domicile, mais renoue avec la victoire face à Eupen

Battu à domicile par le Standard le week-end dernier, l'Antwerp a renoué avec la victoire face à Eupen (4-2) ce jeudi dans le cadre de la 19ème journée de Pro League.

Ce succès acquis dans la douleur (les Anversois menaient 3-1 avant de voir leurs adversaires revenir à 3-2 à un quart d'heure du terme et pousser fort pour égaliser en fin de rencontre... avant le 4-2 signé Birger Verstraete à la 95ème) permet aux hommes de Brian Priske (36/57) de garder le contact avec le Club de Bruges, deuxième et tombeur d'OHL (1-4) mercredi (39/57), et de rester à sept longueurs du leader, l'Union Saint-Gilloise, qui s'est imposé 0-2 à Zulte Waregem (43/57).

Quant aux Pandas, ils n'ont pas démérité et conservent provisoirement la neuvième place du classement après être un peu rentrés dans le rang dans la foulée de leur excellent début de saison (25/57).