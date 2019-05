L’Antwerp retrouve la scène européenne, une première depuis 1994-1995

Le club anversois retrouve le niveau européen pour la première fois depuis plus de vingt ans et un premier tour en Coupe de l’UEFA lors de la saison 1994-95, si l’on excepte la Coupe Intertoto 1997. Le matricule 1 a connu la dernière finale d’un club belge en Coupe d’Europe. Il s’agissait d’un affrontement face à Parme en finale de la Coupe des Coupes en mai 1993, les Italiens s’étaient imposés 3-1.

Septembre 1989, un souvenir de folie pour les Anversois

Au rayon des souvenirs européens des Anversois, impossible de ne pas revenir sur la célèbre remontée du 26 septembre 1989, au premier tour de la Coupe de l’UEFA, face au Vitosha Sofia. A l’aller, les deux formations s’étaient quittées sur un 0-0. Le match retour, au Bosuil, va s’avérer nettement plus riche en buts, en rebondissements et en ferveur. Tout avait mal commencé pour le matricule n°1, mené dès la 6ème minute. Et puis, plus grand chose à se mettre sous la dent avant dix dernières minutes complètement folles.

A la 83ème, l’Antwerp rétablit l’égalité… avant de concéder deux buts (85ème et 87ème minutes). A 1-3, tout est dit. Enfin, c’est ce que tout le monde croit sauf les Anversois sur le terrain, les 10 qui restent encore sur cette pelouse puisque Franky Dekenne, blessé, a dû abandonner ses équipiers alors que tous les changements avaient déjà été effectués.

Tel un ouragan, ils vont s’abattre sur une défense bulgare qui explose littéralement. A la 92ème minute, c’est 2-3 et 120 secondes plus tard, 3-3. Deux buts signés Nico Claesen. A la 96ème minute, sur un coup de tête rageur, Raphael Quaranta porte le score final à 4-3 ! L'aventure européenne de l’équipe anversoise s’achèvera en 1/4 de finale contre Cologne.