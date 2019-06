L’Antwerp reprend l’entraînement avec Dino Arslanagic

L’Antwerp a repris les entraînements jeudi soir. Quinze joueurs, dont deux espoirs, étaient présents tout comme Dino Arslanagic, qui est cité avec insistance à Fenerbahçe.

Par contre, Dieumerci Mbokani et Sinan Bolat manquaient à l’appel. Cette semaine, The Great Old a annoncé que le vétéran Jelle Van Damme n’avait pas été prolongé mais pour le reste, il reste silencieux à propos des transferts sortants.

Le club affirme qu’il veut se renforcer – notamment dans la perspective de l’Europa League – et déclare qu’en ce qui concerne Arslanagic ou d’autres cadres, il n’est pas question pour l’instant d’un transfert. En ce qui concerne les nouveaux noms, cela s’est limité jeudi à deux gardiens espoirs Chevaughn Thiam et Kacper Pasztaleniec.

Des gardiens du noyau A, Yves De Winter était également présent. Mais Jens Teunckens est à l’Euro espoirs et Bolat est en vacances tout comme Mbokani, qui a récemment prolongé son contrat, et Ivo Rodrigues. Sambou Yatabaré est resté à l’intérieur pour les soins.

Daniel Opare, Faris Haroun, Lior Refaelov, Aurelio Buta et Abdoulay Seck étaient bien au rendez-vous. Le premier match d’entraînement de l’Antwerp est programmé le dimanche 23 juin à Brasschaat.