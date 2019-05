L'Antwerp remonte deux buts à Charleroi, réduit  à 10, et se qualifie pour l'Europe

L'Antwerp a décroché un ticket européen ce dimanche en disposant de Charleroi (3-2) dans le match de Barrage pour l'Europe disputé sur le terrain du matricule numéro 1. Les hommes de Felice Mazzu avaient pourtant entamé la rencontre de la meilleure des manières en inscrivant deux buts, par Osimhen (1') et Dessoleil (12'). Le Nigérian Victor Osimhen, buteur après 9 secondes de jeu a par ailleurs inscrit le but le plus rapide de l'histoire du championnat de Belgique.

Tout s'est compliqué après pour les Carolos. Mbokani a réduit l'écart (16') avant que Zajkov ne se fasse exclure à la 20ème minute pour une faute dans le rectangle sur Lamkel Zé. Refaelov a converti le penalty pour remettre les deux équipes à égalité.

En deuxième période, un nouveau but de Mbokani (67') a permis à l'Antwerp de prendre définitivement l'avantage et de décrocher une qualification européenne. Une première depuis la saison 1994-1995 pour les Anversois.

Les Anversois disputeront le 2e tour de qualifications de l'Europa League. Si le FC Malines est exclu de toutes compétitions européennes par l'Union belge ou par la Fédération internationale de football (FIFA), les Anversois joueront le 3e tour préliminaire de l'Europa League et La Gantoise, 5e des play-offs 1, le deuxième. Le Standard jouerait alors la phase de groupes.