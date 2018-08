L'Antwerp refuse la proposition de sanction contre Omar Govea

L'Antwerp n'est pas d'accord avec les trois journées de suspension et l'amende de 3.000 euros que le procureur de l'Union belge de football (URBSFA) a réclamé contre Omar Govea, lundi. Cette déciion a été confirmée mardi par le porte-parole du club Thomas Deckers à Belga.

Le joueur mexicain du Great Old se présentera devant la Commission des litiges de l'URBSFA mardi après-midi (à partir de 14h).

Lundi, on a appris que le parquet fédéral avait fondé sa procédure pénale sur le tableau indicatif qui est contesté et qui n'a pas été entièrement approuvé par le conseil d'administration de la Pro League et n'est donc pas valide. Il n'est pas inconcevable que le matricule 1 plaide l'irrecevabilité de la procédure pénale.

L'intervention du milieu de terrain mexicain dans le match contre le Cercle Bruges (1-0) est qualifiée de "faute brutale", ce qui, dans le tableau indicatif, équivaut à trois journées de suspension et à une amende de 3.000 euros.