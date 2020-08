L'Antwerp refile sa 3e défaite à Gand, Bölöni échoue face à son passé

La Gantoise a enchaîné une troisième défaite consécutive en ce début de championnat ce samedi en s’inclinant 1-0 contre l’Antwerp. Le départ de son entraîneur Jesse Thorup pour accueillir Laszlo Bölöni n’a pas résolu les problèmes des Buffalo’s qui ont manqué de poids aux avant-postes pour inquiéter Jean Butez.

Face au club qu’il coachait la saison dernière Bölöni n’est pas parvenu à trouver de solution. Ce n’est pas faute d’avoir essayé. Les Gantois ont poussé pendant une bonne partie de la rencontre et notamment en deuxième période mais ont manqué de justesse technique lors d’une rencontre très hachée qu'ils ont dominé stérilement.

L’Antwerp a lui capitalisé son début de match réussi où il a tout d’abord manqué une énorme occasion avec Faris Haroun (4e) avant de marquer le but du 1-0 définitif grâce à un coup de la tête impérial de l’inévitable Dieumerci Mbokani (17e). S’ils n’ont pas non plus brillé dans la construction, les Anversois ont eu le mérite d’être efficaces.

Après son partage à Mouscron et sa défaite contre le Cercle, le vainqueur de la Coupe de Belgique peut savourer son premier succès en championnat. Avec quatre points, le matricule n°1 occupe la 8e place alors que Gand est bon dernier.