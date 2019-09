L'Antwerp ramnène un point d'Ostende

Le match de clôture de la 9e journée du championnat de Belgique de football s'est terminé par un partage entre Ostende et l'Antwerp (1-1). Dieumerci Mbokani, dont c'est le septième but, a porté les Anversois au commandement sur penalty (15e, 0-1) et Fashion Sakala a égalisé pour les Ostendais (60e, 1-1). Au classement, l'Antwerp reste 4e avec 16 points, quatre de moins que le Club Bruges. Ostende (11 points) est 11e.

Au début de la rencontre, l'Antwerp a fait parler son métier notamment avec Steven Defour et Lior Refaelov. Mais c'est Mbokani qui a donné l'avance aux Anversois en transformant un penalty accordé pour une faute de Sakala sur Aurelio Buta (15e, 0-1).

L'Antwerp a continué à mettre la pression sur les Kustboys mais cela n'a pas duré longtemps. Il y a eu des occasions de part et d'autres avec Kevin Mirallas, qui a dévissé son tir (17e). L'Antwerp a paniqué une première fois quand Sinan Bolat a laissé glisser entre ses mains un envoi de Fernando Canesin (19e). Mais surtout quand Sakala n'avait plus qu'à expédier au fond un ballon que lui avait servi Canesin (27e). Ce n'était pas la soirée du Zambien: après avoir isolé Idrissa Sylla, il a vu le Guinéen tirer sur le poteau (36e).

La reprise a été marquée par un double une-deux entre Jelle Bataille et Robbie D'Haese dont le tir a volé au-dessus (47e). L'Antwerp a réagi par Faris Haroun qui a alerté William Dutoit d'une solide reprise de la tête (49e). Les Kustboys ont également continué leurs efforts et lorsque Bolat a repoussé une reprise de la tête de Sylla, Sakala était bien positionné pour égaliser (60e, 1-1).

Laszlo Boloni a alors lancé Ivo Rodrigues (68e) à la place de Mirallas, dont un goal avait annulé suite à l'intervention du VAR pour une faute préalable (63e), et Koji Miyoshi pour Refaelov (73e). Cela n'a pas changé grand-chose pour l'Antwerp. Bolat a même eu la chance de voir un ballon, qui a rebondi sur Rodrigues, passer juste à côté (80e). Sur un mouvement Sylla-Sakala, les Ostendais sont encore passés près de la victoire (86e).