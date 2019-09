L'Antwerp ramène un point d'Ostende

L'Antwerp ramnène un point d'Ostende - © KURT DESPLENTER - BELGA

Ostende - Antwerp : Le Résumé - Pro League - 9ème Journée - 29/09/2019 Le match de clôture de la 9e journée du championnat de Belgique de football s'est terminé par un partage entre Ostende et l'Antwerp (1-1). Dieumerci Mbokani, dont c'est le septième but, a porté les Anversois au commandement sur penalty (15e, 0-1) et Fashion Sakala a égalisé pour les Ostendais (60e, 1-1). Au classement, l'Antwerp reste 4e avec 16 points, quatre de moins que le Club Bruges. Ostende (11 points) est 11e.