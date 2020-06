L’Antwerp ramène Birger Verstraete au pays

Le Diable rouge (1 sélection) va donc tenter de se relancer. Mais il arrive dans une équipe en pleine reconstruction. Le Great Old, revenu sur le devant de la scène, a vu s’en aller Laszlo Bölöni, Sinan Bolat, Wesley Hoedt ou Kevin Mirallas. Et Dieumerci Mbokani, l’élément le plus décisif de l’équipe, arrive en fin de contrat et n’a toujours pas prolongé. Vu son CV, il devra être l’un des leaders de l’Antwerp version Ivan Leko.



Formé à Ostende, Birger Verstraete a également joué au FC Bruges, à Mouscron et à Courtrai, avant de passer à Gand en 2017. Il a débuté en équipe nationale en septembre 2018, lors d'un amical en Ecosse (victoire 0-4). C'est à ce jour sa seule apparition sous le maillot des Diables Rouges.