L'Antwerp rallie la majorité et ne vendra pas ses droits individuellement

Le nouveau contrat foot est définitivement sur les rails. L'Antwerp, dernier club à faire cavalier seul, a finalement décidé de rejoindre les autres membres de la Pro League et de vendre ses droits à Eleven. Le nouvel accord est valable pour une durée de cinq ans (2020-2025). Il a été valorisé à hauteur de 103 millions €.



Le club anversois demandait "seulement que la distribution des nouveaux droits médias continue à rendre possible" sa progression dans les années à venir. Le 'Great Old' voulait parvenir "à une bonne clé de répartition en fonction des résultats sportifs et du potentiel des supporters".



La Gantoise s'était également montrée réticente avant de rentrer de le rang. Un changement de position qui avait isolé l'Antwerp, seul sur le banc des contestataires.



Le CEO Pierre François est ravi de cet accord : "Les négociations ont été intenses, mais le football professionnel

belge dans son ensemble en sort plus fort. L'issue des discussions ne signifie pas qu'un accord sur mesure a été

élaboré pour le R. Antwerp FC. Nous avons pu établir un accord qui, grâce à la solidarité accrue du G5, récompensera les clubs du K11 qui, en plus d’avoir des ambitions, obtiennent des résultats. Je tiens à remercier les

Présidents Bayat et Croonen pour le soutien qu’ils m’ont apporté tout au long des négociations. Sans la solidarité des clubs du G5, que le Président De Witte a toujours voulu préserver, l’accord financier avec les clubs du

K11 et en particulier avec le RAFC, n’aurait pas été possible. Je veux souligner enfin le rôle déterminant qu’ont

joué MM. Mannaert et d’Onofrio et je tiens au nom de la Pro League à les en remercier".