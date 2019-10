L’Antwerp mis à l’amende pour des chants anti-wallons - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Antwerp - Standard : Le résumé - Pro League - 10ème Journée - 06/10/2019 Au terme d’une rencontre au niveau de jeu très fluctuant, tantôt haché, tantôt spectaculaire, l’Antwerp et le Standard n’ont pas su se départager (2-2). Menés de deux buts ( un pénalty de Refaelov et une réalisation d’Mbokani), les Rouches sont parvenus à trouver les ressources nécessaires pour revenir au marquoir et gratter un point. Du côté liégeois, le grand bonhomme se nomme évidemment Renaud Emond, double buteur en seconde mi-temps. Au classement, les deux équipes trustent toujours le haut du tableau, le Standard pointant à la 2e place avec 20 points, deux rangs devant l’Antwerp (17 unités).