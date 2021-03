L'Antwerp fait chuter le FC Bruges grâce à une leçon d'efficacité et entrevoit les PO1

L'Antwerp s'est imposé au FC Bruges (0-2) pour cette 31e journée de championnat. Les Anversois ont été d'une efficacité redoutable, alors que Bruges a perdu le fil de ses idées malgré une domination territoriale importante. L'Antwerp valide pratiquement son billet pour les PO1 tandis Bruges conserve 16 points d'avance au classement.

FC Bruges - Antwerp, l'affrontement prend chaque année un peu plus des accents de choc ultime du championnat belge. Les Brugeois, largement dominateurs en championnat, reçoivent l'Antwerp, deuxième du classement. Sans Mbokani ni Seck, les hommes de Frank Vercauteren se rendent au Jan Breydel avec humilité : le tacticien densifie son milieu de terrain et compte plus que jamais sur Didier Lamkel Zé pour faire la différence.

Le FC Bruges prend l'initiative dans le match mais se fait surprendre dès la 8e minute. Ortwin De Wolf effectue un très long dégagement qui transperce toute la colonne brugeoise pour trouver Lamkel Zé. Le Camerounais hérite d'un face à face avec Mignolet qu'il transforme calmement. L'Antwerp mène au score.

Le Club réagit en alertant à plusieurs reprises De Wolf. L'ancien eupenois, préféré à Butez et à Beiranvand, se détend devant un essai de Vormer. La domination territoriale est totale, le ballon est quasi exclusivement brugeois mais les Lang, Dost, Vanaken et Vormer sont encore trop discrets. A la 42e minute, Clinton Mata commet une faute dans le rectangle. Il ne sent pas Dylan Batubinsika venir dans son dos et lui assène un coup de pied bien involontaire. L'Angolais est averti, Refaelov hérite du penalty et trompe Mignolet. Les équipes repartent aux vestiaires sur le score de 0-2.