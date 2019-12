L'Antwerp évite la défaite à Saint-Trond dans un fin de match à rebondissements

L'Antwerp, accroché par Saint Trond, n'a pas pu profiter du partage entre Gand et le FC Bruges. Le "Great Old" a même vu la défaite de près dans un match où tout s'est bousculé dans les dernières minutes.



Le STVV a pris les devant à la 87e minute via Suzuki. Troonbeeckx, à peine monté au jeu, a concédé un penalty dans le temps additionnel. Refaelov l'a transformé pour offrir un point à des Anversois, privé des inspirations de Mbokani.



Au classement, l'Antwerp est deuxième, toujours à sept longueurs du leader brugeois. Saint-Trond est dixième.