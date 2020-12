L'Antwerp et le FC Bruges portent plainte contre X après des propos racistes envers Faris Haroun

Faris Haroun a été l’objet d’abjects commentaires racistes sur les réseaux sociaux ce dimanche. L’Antwerp et le FC Bruges, l’adversaire du Great Old, ont décidé de ne pas laisser passer. Les deux clubs et le joueur ont introduit conjointement une plainte contre X suite à ces tweets. L’action commune et concertée (les communiqués ont été publiés simultanément) des deux clubs est un geste fort. Adversaires sur le terrain, unis dans ce combat contre le racisme. "Le racisme n’a pas sa place. Ni dans, ni en dehors du football, ni dans les tribunes, ni sur les réseaux sociaux". Faris Haroun a mis lui-même en avant les insultes dont il a fait l’objet pendant le "choc au sommet" de Pro League ( victoire 0-2 du Club ). En réponses à ces attaques gratuites, il a affiché sa fierté d’être noir, belge et tchadien.

Sad world we living in . Black -Belgian -Chadian and proud Say no to anyform of racism ! pic.twitter.com/JJ0cdmSxie

La Pro League condamne les actes et soutien les plaignants

La Pro League s’est aussi positionnée. Elle exprime "son soutien total au capitaine du Antwerp et soutient toutes les plaintes déposées par le club et le joueur, et se félicite que le Club Brugge aussi condamne clairement ces propos et porte plainte. La Pro League a déjà élaboré un cadre pour la sanction des propos discriminatoires et racistes dans les stades et a travaillé, au cours des derniers mois, sur un cadre similaire concernant les déclarations racistes et discriminatoires sur les médias sociaux. Nous intensifierons à ce sujet nos contacts avec les autorités, la Cellule Football et Unia afin que des actions concrètes puissent être prises le plus rapidement possible. La Pro League ne peut pas accepter que ses joueurs se fassent insulter."