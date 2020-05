L'Antwerp et Bölöni se séparent, le grand ménage continue au Great Old

L’Antwerp et Laszlo Bölöni ne vont pas poursuivre leur collaboration, affirme Sporza. Le club n’a pas confirmé. Après trois années en commun, les deux parties vont prendre des chemins différents.



Le club avait déjà annoncé les départs de Kevin Mirallas et Sinan Bolat. D’autres pourraient suivre puisque Dieumerci Mbokani, Steven Defour, Daniel Opare ou Dino Arslanagic arrivent en fin de contrat le 30 juin.



Bölöni, qui a fêté ses 67 ans en mars, a apporté toute son expérience, sa rigueur et sa roublardise pour ramener le Great Old sur le devant de la scène. Bien aidé par les contacts de Luciano D’Onofrio, il a aussi rapatrié beaucoup de joueurs qu’il avait côtoyés au Standard.



Sous ses ordres, le club anversois a progressé de manière linéaire (8e, 6e et 4e de la phase classique) avec deux qualifications pour les play-offs 1 et une finale de Coupe (toujours en suspens) à la clé.