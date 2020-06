L'Antwerp en passe de signer le meilleur gardien iranien

Après l’exode, le recrutement : confronté à une kyrielle de départs acquis ou probables (Bolat, Mirallas, Hoedt, Arslanagic ?, Defour ?, Mbokani ?, Lamkel Zé ?), l’Antwerp entame son chantier de reconstruction.

Selon la presse iranienne, le gardien titulaire de la Team Melli (surnom de l’équipe nationale iranienne) Alireza Beiranvand est sur le point de se lier avec le Great Old. Selon le quotidien Tasnim, le transfert est bouclé et sera officialisé après passage des tests médicaux, en début de semaine.

Titulaire au Mondial

Orphelin de Sinan Bolat, son dernier rempart depuis 3 ans et son accession à l’élite, Ivan Leko le nouveau coach de l’Antwerp confiera donc ses bois à ce géant d’1,94 m, âgé de 27 ans et venu de Persépolis, le plus grand club iranien où il a décroché 2 titres nationaux ces 3 dernières saisons et avec lequel il fut finaliste de la Coupe d’Asie en 2018.

Déjà cité dans la Métropole en janvier dernier, Beiravand a disputé la Coupe du Monde de 2018 en Russie et échoua de justesse pour la qualification au 2e tour dans un groupe avec l’Espagne et le Portugal. Dans le match décisif face aux Portugais (1-1), il avait même bloqué un penalty de Cristiano Ronaldo.

Un ancien sans-abri…

En 36 sélections avec son pays, Beiravand n’a encaissé que 15 buts et a gardé 22 fois ses filets inviolés (clean-sheets). En 2017, il fut même le premier joueur de l’histoire du football iranien nominé aux Best Fifa Awards, les trophées annuels des meilleurs joueurs de la planète, parmi lesquels le Ballon d’Or. Nominé parmi les meilleurs gardiens de la planète, il termina 8e au même rang que Donnarumma (AC Milan) et Alisson (AS Roma) d’un classement remporté par Gigi Buffon.

Alireza Beiranvand est bien coté à la bourse : selon le site spécialisé www.transfertmarkt.de, sa valeur est évaluée à près de 3 millions d’euros, un prix appréciable pour un gardien. Belle réussite pour un joueur qui, adolescent, fuya sa famille pour gagner Téhéran et vécut un temps dans la rue comme sans-abri avant de trouver refuge dans un club de la capitale iranienne.

Si le transfert est officialisé cette semaine, Kaveh Rezaei (Bruges) et Ali Gholizadeh (Charleroi) compteront un compatriote de plus en Pro-League.