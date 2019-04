L'Antwerp écarte le Standard et rejoint Bruges à la deuxième place

L’Antwerp a battu le Standard en ouverture de la 6e journée de Play-offs 1 (2-1). Les Anversois poursuivent leur beau parcours (13/18) dans ce Top 6 et continuent de regarder devant au classement. Renaud Emond a manqué un penalty et l’opportunité de faire 1-2 en début de 2e mi-temps.

Preud’homme rebat les cartes de son onze de base pour ce "duel pour l'Europe". Il relègue Carcela et Mpoku sur le banc et relance Emond. Haroun rentre lui de suspension à l’Antwerp.



Malgré ces changements, le début de match est timide et brouillon … des deux côtés. Bolat est le premier gardien à s’employer sur une frappe de Marin, promu capitaine (20e). Mais ce sont bien les Anversois qui se montrent les plus entreprenants.



Un envoi puissant de Lamkel Zé précise la menace anversoise (29e). Baby s’effondre ensuite dans le rectangle. Monsieur Verboomen, l’arbitre du match, a vu un tirage de maillot et indique le point de penalty (32e). Mbokani ouvre son pied et le transforme (33e, 1-0). Son 10e but cette saison.



Le Standard est dans les cordes et pourtant juste avant la mi-temps Vanheusden égalise. Esseulé au 2e poteau, il place entre les jambes de Bolat (45e+3, 1-1).



Dès le retour des vestiaires, Emond est taclé par Arslanagic dans les 16 mètres. Après consultation de la vidéo, Monsieur Verboomen accorde un penalty aux Liégeois. L’attaquant du Standard frappe sur Bolat puis au-dessus du cadre (52e).



La chance des Rouches est passée. Moins de dix minutes plus tard, Lamkel Zé se joue de Fai et trompe Ochoa pour remettre le Great Old aux commandes (60e, 2-1). Les montées de Carcela et Mpoku ne changent rien. Les supporters anversois jettent des gobelets sur la pelouse et le match est interrompu dix minutes. A la reprise, les hommes de Bölöni gardent la main. La tête de Bolingi ne trouve pas le cadre (75e). Lamkel Zé est exclu dans le temps additionnel pour un 2e carton jaune. C'est la dernière péripétie d'un match remporté par les Anversois.



Au classement, le matricule 1 compte 38 points, comme le FC Bruges (2e). Le Standard reste 4e avec 33 unités (auxquelles il faudra logiquement ajouter les trois points de la victoire contre Anderlecht).