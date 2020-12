L'Antwerp écarte facilement Waasland-Beveren et se relance après trois défaites

L’Antwerp a joliment mis fin à sa série de trois défaites consécutives en Pro League. Le Great Old a passé trois buts à Waasland-Beveren et a ramené les trois points de son déplacement au Pays de Waes. Lior Refaelov, Nana Ampomah et Dieumerci Mbokani ont inscrit leurs noms au tableau des buteurs (0-3).



Les deux équipes sont sous pression au coup d’envoi. Et si Frey allume la première mèche, c’est l’Antwerp qui est le plus concret. Après des tentatives de Gerkens et Ampomah, l’artiste Refaelov esquisse un maître coup franc qui trompe Jackers (25e).



L’Antwerp continue. Refaelov trouve dans l’espace, Haroun le trou derrière la défense et Ampomah, très remuant face à ses anciennes couleurs, double la mise (29e). Juste avant la pause, Mbokani surgit pour intercepter une mauvaise passe de Schoonbaert. Il s’en va faire 0-3 (44e). Cinq tirs cadrés, trois buts, le Great Old a été efficace. Malgré la sortie sur blessure de Refaelov, le match est plié.



Le deuxième acte est moins intense et permet aux Anversois de valider leur succès. Ils remontent à la septième place… à un petit point du Top 4. Waasland-Beveren encaisse une deuxième défaite et reste 15e.