L'Antwerp domine Saint Trond avec un nouveau but de Mbokani

L'Antwerp s'est imposé face à Saint Trond, ce dimanche au Bosuil (2-0). Dieumerci Mbokani, passeur sur le goal de Refaelov et auteur du 2-0, a une nouvelle fois marqué la rencontre de son empreinte.



Le compteur de l'attaquant congolais affiche déjà cinq réalisations et deux passes décisives après quatre journées. Il a donc un pied dans 7 des 11 buts du Great Old cette saison.



Yohan Boli a été exclu pour deux cartons jaunes alors que le score était déjà acquis.



Au classement, l'équipe de Laszlo Bölöni pointe au 4e rang avec 9 points sur 12. Le STVV est 12e.