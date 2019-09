L'Antwerp battu 2-0 à Zulte Waregem, Gand s'impose contre le Cercle

Zulte-Waregem - Antwerp : le résumé - Pro League - 6ème Journée - 01/09/2019 Ils sont venus et ils ont vu, mais aucun visiteur n'a vaincu lors du Super sunday. Et à part Genk, le champion, qui a ramené un point, 1-1 (mi-temps: 1-0), de son déplacement au Club Bruges, ils ont même tous perdu. Le Standard, 1-0 (1-0) à Anderlecht, dont c'est la première victoire de la saison, le Cercle de Bruges, 3-2 (3-1) à La Gantoise et l'Antwerp, 2-0 (2-0) à Zulte Waregem. Résultats des courses: le Standard, douze points, en compte à peine trois de plus que l'Antwerp,... neuvième, un de plus que le Club Bruges, deuxième avec onze points, comme Malines et Mouscron. La Gantoise, Genk, Ostende et Zulte Waregem en ont dix, et le Cercle de Bruges, quatorzième, trois. Le Club Bruges, La Gantoise et l'Antwerp ont toutefois joué un match de moins, comme Charleroi, dixième avec huit points.