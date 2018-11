L'Antwerp bat Ostende grâce à un doublé de Mbokani et rejoint Bruges à la deuxième place

L'Antwerp s'est imposé 2-0 à domicile face à Ostende, ce vendredi, lors de la rencontre inaugurale de la quinzième journée de Pro League. L'attaquant congolais Dieumerci Mbokani a inscrit les deux buts du Great Old (21' 1-0, 83' 2-0), mais il aurait logiquement dû être exclu peu avant la pause après laissé traîner ses crampons sur le mollet puis la cheville de Nicolas Lombaerts.

Cette victoire permet à l'Antwerp de revenir provisoirement à égalité avec le Club de Bruges (31 points) à la deuxième place, à trois longueurs du Racing Genk (34).

Les premières minutes de la rencontre ont été à l'avantage des Ostendais, qui auraient pu bénéficier d'un penalty pour un contact entre la main d'Ivo Rodrigues et le ballon (7'). Après un premier quart d'heure pour les Kustboys, le Great Old a alors mis le pied sur le ballon.

Sur une mauvaise sortie aérienne de Fabrice Ondoa, Dieumerco Mbokani ne se faisait pas prier pour ouvrir la marque (21' 1-0). La tâche des troupes de Gert Verheyen s'est davantage compliquée lorsqu'Aristote Nkaka s'est vu brandir un carton rouge (43').

La seconde mi-temps, d'un niveau très lent et pauvre en actions, a finalement vu l'Antwerp doubler son avance à la 83ème. Sur un contre rapidement joué, le Camerounais Didier Lamkel Ze, monté au jeu quelques minutes auparavant, a idéalement servi Dieumerci Mbokani (83' 2-0) devant le but. L'international congolais inscrivait là son troisième but en championnat.

Samedi, le Club de Bruges se rendra à Charleroi alors que le leader genkois défiera Mouscron au Canonnier dimanche.