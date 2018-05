L'Antwerp bat Lokeren et se relance, Mouscron remonté par Waasland-Beveren

L'Antwerp s'est relancé dans la course à la première place du groupe B des Playoffs II ce samedi soir en s'imposant in extremis (1-2) face au leader de la poule Lokeren. Une victoire qui permet aux Anversois (11 points) de s'emparer de la deuxième place et de se rapprocher à trois points des Waaslandiens (14 pts).

La rencontre s'est animée vers la fin. Siani a placé l'Antwerp une première fois devant au marquoir à la 79ème mais Cevallos a rapidement rétabli l'égalité (84'). Dans les arrêts de jeu de la rencontre, Owusu a finalement offert la victoire aux siens (90'+3).

L'Antwerp a également pu profiter de la lourde défaite (3-1) de Saint-Trond face à Eupen. Toyokawa (16') a montré la voie aux germanophones avant que Kone (42') et Raspentino (59') ne permettent aux Pandas de mener 3-0. Akpom a finalement réduit l'écart à la 80ème minute pour les Trudonnaires qui sont désormais 3èmes avec 10 points. Eupen (8 pts) est quant à lui 4ème devant Ostende (5 pts) et le Beerschot-Wilrijk (4 pts) qui s'affrontent dimanche (20h).

Dans le groupe A dominé par Zulte Waregem, Mouscron s'est fait remonter (3-2) par Waasland-Beveren. Rotariu (13') et Amallah (63') ont donné l'avance aux Hurlus par deux fois dans cette rencontre maisThelin (19') puis Vanzo (70') se sont empressés d'égaliser. À la 89ème, Thelin y est même allé de son doublé pour offrir les trois points à Waasland-Beveren, qui n'avait pas encore gagné. Le Suédois prêté par Anderlecht a ainsi porté son total personnel à 19 buts marqués en 33 matches.

Dans l'autre rencontre de la soirée, le Lierse et Louvain ont partagé (2-2). Les buts louvanistes sont signés Aguemon (7') et Schuermans (79'), ceux du Lierse ont été inscrits par Yagan (12') et Bourdin (55').

Au classement, Zulte Waregem (19 pts) est largement en tête suite à sa victoire (1-2) contre son dauphin Courtrai (12 pts) en milieu fin d'après-midi. Louvain suit avec 9 points devant Mouscron (7 pts), le Lierse (7 pts) et Waasland-Beveren (5 pts).