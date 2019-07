"L'Anderlecht-nouveau" débute sa saison contre Ostende (Direct commenté et radio 14h30)

En amical, le Sporting a un bilan de trois victoires pour deux défaites et un match nul. Le club est encore en rodage, avec un effectif qui reste à élaguer. Encore beaucoup de questions se posent autour du club bruxellois. Nul doute que les premiers matches de la saison donneront quelques éléments de réponse. Ils sont à suivre en direct radio et commenté sur RTBF.be/sport.

Au tour d’Anderlecht de lancer sa saison ce dimanche face à Ostende ! "L’Anderlecht nouveau" est très attendu par ses fans mais aussi par nombreux amateurs de football grâce à ce que l’on peut appeler le plus gros coup du mercato… L’arrivée de Vincent Kompany en tant que joueur-manager et tout ce que cela a impliqué. Un vent frais souffle donc du côté du Lotto Park, lui aussi fraîchement renommé.

Les compos probables :

Landry Dimata, blessé, et Isaac Kiese-Thelin, très incertain, c'est Pieter Gerkens qui devrait évoluer à la pointe de l'attaque anderlechtoise. Francis Amuzu et Sieben Dewaele seraient en balance pour une place dans le onze de base. Philippe Sandler et Samir Nasri, pas encore à 100%, sont attendus sur le banc au coup d'envoi.



A Ostende quelques "noms" (Lombaerts, Canesin, Neto ou Vargas) devront probablement se contenter d'un statut de remplaçant.



Anderlecht : Didillon, Lutonda, Kompany, Bornauw, Cobbaut, Zulj, Vlap, Verschaeren, Amuzu, Doku, Gerkens



Ostende : Dutoit, Capon, Sane, Faes, Skulason, Vandendriessche, Palaversa, Hjulsager, Boonen, D'Haese, Guri



Arbitre : Bram Van Driessche