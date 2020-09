L'ancien international belge chez les jeunes, Nill De Pauw, 30 ans, appelé par le Congo

Nill De Pauw, 30 ans, a été appelé pour la première fois par la République démocratique du Congo pour son stage d’octobre avec des rencontres de préparation contre le Burkina Faso, le 9 et le Maroc, le 13. Le défenseur de l’Antwerp, né à Kinshasa d’un père belge et d’une mère congolaise, figure dans la sélection de 28 joueurs de Christian Nsengi-Biembe, le sélectionneur national.

Nill De Pauw a joué pour Lokeren (2008-2015) où il a fait ses classes. De Pauw avait quitté Lokeren pour l’EA Guingamp en 2015. Après deux ans en France, il revenait en Belgique en 2017, signant à Zulte Waregem, qu’il quittait en 2019 pour une nouvelle aventure à l’étranger, à Rizespor en Turquie. Libéré de son contrat par le club turc en janvier dernier, il s’était engagé pour six mois avec Atromitos.

A l’Antwerp depuis cette saison, il aura été sélectionné chez les jeunes par la Belgique, mais jamais chez les Diables Rouges. Nill De Pauw est l’un des cinq nouveaux appelés.

Parmi les joueurs évoluant (ou ayant évolué) en Belgique, on retrouve aussi dans la sélection des Léopards Edo Kayembe (Anderlecht), Jordan Botaka (La Gantoise), Fabrice N’Sakala (ex-Anderlecht), Chancel Mbemba (ex-Anderlecht), Christian Luyindama (ex-Standard) et Neeskens Kebano (ex-Charleroi et Genk).