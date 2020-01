L'analyse de Thierry Luthers : une année de foot belge en rouge... et noir ?

Début janvier, c’est traditionnellement la période des bons vœux. Et celle aussi des bonnes intentions. Que peut-on souhaiter au football belge sinon un titre européen le 12 juillet prochain à Londres ? Un siècle après le titre olympique aux Jeux d’Anvers en 1920, nos Diables rouges peuvent, certains diront doivent, enfin, remporter un titre majeur. Histoire que cette fameuse génération dorée n’ait pas traversée cette dernière décennie sans le moindre trophée, après successivement deux quarts et une demi-finale dans les compétitions internationales. Le Qatar, fin 2022, ce sera déjà bien loin pour certains joueurs arrivés à pleine maturité l’été prochain.

On peut souhaiter aussi des play-offs passionnants et le plus long parcours européen possible de Gand et du FC Bruges en Europa League… On peut souhaiter (mais c’est quasi acquis) un titre pour Liverpool après une incroyable disette de 30 ans sur le plan national. On vous le disait, une année en rouge, à l’étranger également.

On peut enfin souhaiter une utilisation plus rationnelle et efficace du VAR. Que l’assistance vidéo continue à gommer des injustices flagrantes mais, de grâce, qu’elle ne perturbe pas l’esprit du jeu en intervenant mal à propos.

Des sous, des sous !

Mais cette année 2020 risque aussi de connaitre quelques turbulences. Les récentes publications des comptes des sociétés à la Banque Nationale ont indiqué que les clubs de Pro League, hormis le FC Bruges, se retrouvent dans le rouge financièrement. Avec des degrés financiers d’alarme différents, le Standard, Anderlecht et l’Antwerp, par exemple, sont logés à la même enseigne. Certes, le futur contrat des droits TV, revu à la hausse, devrait mettre un peu de beurre dans les épinards. Mais, globalement les finances des clubs sont plus que jamais tributaires des ventes de joueurs. Dénicher l’oiseau rare pour une somme modique et le revendre à prix d’or, c’est le rêve, quasi l’obligation des clubs belges. Lesquels, sur le plan du ticketing, du marketing, du sponsoring ou du merchandising ne pourront jamais rivaliser avec les grandes puissances du foot européen. Sans parler des droits TV.

L’achat et la vente de joueurs, c’est le rôle des agents. Ils n’ont jamais été aussi importants dans notre système du foot belge. Avec les dérapages que l’on connait. L’installation d’une "Clearing House" lors du prochain mercato estival devrait permettre d’y voir plus clair dans les flux financiers. Mais ce n’est pas pour autant que le dossier du Footgate sera réglé définitivement. Ceux qui croient que l’opération "mains propres" de l’automne 2018 n’a été qu’un coup dans l’eau, un épiphénomène, bref une péripétie, se trompent lourdement. Au contraire, les semaines qui viennent s’annoncent riches en révélations et en rebondissements…

Cela dit, bonne année chers amis lecteurs et supporters. Car, malgré toutes ses vicissitudes et ses travers, ses dérives et ses abus, le football demeure avant tout un jeu qu’on adore… envers et contre tout !