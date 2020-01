L'analyse de Thierry Luthers : Un Soulier d'Or... aux pieds d'or !

La fameuse malédiction du Soulier d’Or, qui veut que le lauréat connaisse des moments difficiles après son sacre, ne concernera décidément pas Hans Vanaken. Le Brugeois respire la forme et, quatre jours après son doublé mercredi soir à Puurs, il a en inscrit en autre lors d’un bon "Topper" dimanche au Parc Astrid. Deux buts de facture bien différente, l’un du gauche (une fantastique reprise de volée des 30 mètres), l’autre du droit ; deux buts en or pour un Club qui poursuit son cavalier seul en tête du classement.

Et deux buts qui éloignent encore un peu plus le Sporting des play-offs 1 qui, semaine après semaine, s’apparentent de plus en plus à un mirage.

Clin d’œil de l’histoire, c’est précisément dans cette même enceinte que Vanaken s’était révélé au grand public en inscrivant, déjà, deux buts avec Lokeren. Singulier itinéraire d’ailleurs que celui de l’élégant et flegmatique médian limbourgeois de 27 ans qui semble bien parti… pour rester en Venise du Nord. Malgré son talent, indéniable, malgré quelque belles prestations en Champions League, malgré ses 4 "capes" avec les Diables rouges, les clubs étrangers ne se bousculent pas au portillon pour acquérir ses services. Il pourrait même vivre, à terme, une carrière similaire à celle de la légendaire figure brugeoise Jan Ceulemans qui, quatorze saisons durant, était resté fidèle à ses couleurs "blauw en zwart"... insensible aux sirènes de l’étranger.

Mission impossible pour Anderlecht ?

Bloqué à 27 unités, le compteur bruxellois affiche toujours un retard de sept longueurs sur la sixième place, désormais occupée par Genk. Lequel devrait, sur base de ses qualités intrinsèques, émerger dans sa lutte avec Malines et Zulte-Waregem pour le dernier ticket des play-offs 1. Mathématiquement obligé de gagner 7 de ses 8 dernières rencontres, le Sporting se retrouve donc confronté à une mission impossible. Et comme Vincent Kompany n’est pas Tom Cruise, le club de Marc Coucke devra donc bien se résoudre à connaître la douloureuse aventure des play-offs 2. Un véritable calvaire devant des stades clairsemés (ce qui n’arrangera pas les finances du club bruxellois) et sans doute pas la meilleure manière de préparer l'Euro pour des garçons comme Kompany ou Chadli….

Rappelons toutefois que le vainqueur des PO2 dispute un barrage avec un club des PO1 pour arracher le dernier ticket européen. C’est arrivé une seule fois dans l’histoire de notre football. Genk avait battu Saint-Trond, son grand rival limbourgeois, en deux manches. Le coach de l’époque s’appelait… Franky Vercauteren ! L’Histoire repassera-t-elle les plats ? Il s’agira d’abord de bien remobiliser les troupes alors que le club attaquera aussi une nouvelle période en coulisses avec le binôme Van Eetvelt-Vandenhaute, déjà présent dimanche au stade. Mais, cela, c’est déjà une autre histoire…