L'analyse de Thierry Luthers : STOP AUX INTERRUPTIONS !

Pour les amateurs de pyrotechnie et d’images spectaculaires, les " tifos "avant Standard-Charleroi ne manquaient évidemment pas d’allure. Comme pour perpétuer la tradition lors de ces affrontements entre les deux clubs wallons. Car la venue du Sporting ne laisse évidemment aucun supporter liégeois indifférent….C’est " le " match de la saison. Avec le " Classico " bien entendu….

Ça, c’est l’aspect folklorique, et somme toute assez sympathique, des choses. Mais il faut toujours rappeler que les fumigènes sont formellement interdits dans le périmètre et dans l’enceinte des stades. Formellement et légalement. Par la loi football. Et, comme à chaque fois, se repose donc la question de la fouille des supporters par les stewards. Une fouille superficielle officiellement dénommée " palpation sommaire ". Par des quasi-bénévoles, rappelons-le, dont ce n’est évidemment pas le métier. Et on connait les complicités, à tout le moins la proximité, qui existent entre les stewards et les fans.

Mais il appert du weekend dernier que ce sont parfois, souvent, des supporters très occasionnels, non-membres d’une structure officielle, qui lancent des fumigènes ou des pétards. Entraînant ainsi l’interruption du match….

Quelle est la solution dès lors pour poursuivre les fauteurs de trouble? Les caméras, pardi ! Qui doivent permettre de sanctionner les fautifs. Et les sanctionner d’une interdiction de stade. C’est d’ailleurs ce que prévoit la " loi football ".

FEU ROUGE AUX FEUX ORANGES

L’arsenal répressif semble, théoriquement, suffisant. En plus de la loi football, il existe aussi les " indemnités " (terme plus élégant qu’amendes) prévues par la Pro League (25.000 euros pour une première interruption et 50.000 pour la seconde) et les sanctions de la fédération. Avec le spectre d’un huis-clos et de la perte de 2 points pour les deux clubs. C’est bien ce qui risque d’arriver aux acteurs du derby limbourgeois de samedi dernier. Mais cette situation est quand même plus qu’interpellante. Genk risque fort d’être le grand perdant dans cette aventure. Lui qui menait 0-3 avant cette longue interruption. Et qui a sans doute perdu le fil de la rencontre suite aux jets de projectiles par les supporters trudonnaires. Au bout du compte, l’équipe de Mazzu risque même de perdre…. 5 unités si elle devait perdre le " replay ". Un préjudice potentiellement énorme pour un équipe qui devra peut être se battre cette saison pour conquérir sa place dans le top 6 cette saison….

Et c’est là que le bât blesse. Ne serait-il pas plus pratique, plus judicieux aussi, de tout arrêter après l’avertissement micro et à la première incartade d’un camp de supporters. Avec des sanctions claires et systématiques à la clé : perte du match par forfait, une rencontre à huis-clos (sans le moindre sursis) et les amendes.

Histoire de créer une jurisprudence sans la moindre ambiguïté. Car, dans le football belge, le laxisme est plutôt de mise. Non seulement dans les mesures contre la pyrotechnie mais aussi dans les condamnations concernant le racisme, les chants communautaires, antisémites ou homophobes. Vraiment pas de quoi effrayer les récidivistes….