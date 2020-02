L’analyse de Thierry Luthers : le mercato des clubs endettés

Le "mercato" hivernal est terminé et il a été relativement calme. Pas étonnant quand on connaît la situation financière de certains clubs. Le Standard, Anderlecht et l’Antwerp, par exemple, sont dans le rouge, à des degrés divers. Pas question, dès lors, de faire des folies en janvier. On a surtout pensé à dégraisser des noyaux parfois pléthoriques et à acquérir des joueurs sous forme de prêt avec, ou non, option d’achat.

En prime, toutes les périodes de transferts ne sont pas encore achevées. Même si la compétition est actuellement interrompue en raison de l’épidémie de coronavirus, le marché chinois reste ouvert jusqu’à la fin du mois. Et comme il a l’habitude de s’emballer lors de la dernière semaine, un coup de théâtre n’est jamais à exclure.

Anderlecht a donc beaucoup vendu ou prêté mais, finalement, seul le départ d’Alexis Saelemaekers fera un peu rentrer des liquidités dans une comptabilité particulièrement fragile dans la conjoncture actuelle. Au 30 juin dernier, le Sporting affichait un déficit d’exploitation de 25 millions d’euros. Les dettes cumulées s’élèvent à près de… 95 millions d’euros ! Le président Coucke a beau être très fortuné, il ne pourra pas aller continuellement à la poche. Et les règles du fair-play financier ne lui permettraient pas de le faire. Avec son 6 sur 6, le Sporting bruxellois peut encore rêver du top 6 : tout dépendra de son bilan lors des deux prochaines semaines avec les déplacements à Gand puis à Malines. Ou comment jouer toute une saison en l’espace d’une semaine.

Zone de turbulences à Sclessin

Le Standard, lui connaît une fameuse zone de turbulences. 8,5 millions de pertes au dernier exercice comptable, un endettement de 40 millions. Bruno Venanzi a besoin de sous. Les départs d’Emond et de Mpoku s’inscrivent dans ce cadre. Le projet du nouveau stade multifonctionnel et la nouvelle société immobilière qui sera mise en place dans les prochains jours serviront, à terme, de ballon d’oxygène. En attendant, le club de Sclessin traverse une période particulièrement difficile. Tant sur le terrain qu’en coulisses. Les perquisitions de la semaine dernière ont eu un impact sur le quotidien du club, qu’on le veuille ou non. Dans l’état actuel des choses, le président n’a été ni auditionné ni, a fortiori, inculpé. Mais les enquêteurs bruxellois doivent passer au peigne fin tous les documents qu’ils ont récoltés dans les bureaux et au domicile privé de Bruno Venanzi. En attendant, affaibli qualitativement après ce "mercato", le Standard devra retrouver un certain niveau de jeu pour la venue de Bruges dimanche. Car les prestations contre Ostende et à Courtrai étaient d’une insigne faiblesse.

On ne prête qu’aux riches

Le club brugeois, enfin, nage dans le bonheur. Ses finances sont au zénith. 20 millions de capitaux propres, près de 11 millions de bénéfices. Et il peut se permettre d’acheter un attaquant tchèque au nom imprononçable (Krmencik) pour une somme importante, même si pas officiellement dévoilée.

Hier, Bruges a méritoirement battu l’Antwerp. Mais il ne comprend toujours pas pourquoi le but de Vanaken a été validé. Qui peut dire que le ballon avait franchi la ligne ? L’arbitre principal et l’assistant, vu leurs positions, étaient raisonnablement incapables de se prononcer. Le VAR aussi qui dispose des mêmes ralentis que nous. Le 20 décembre dernier, lors du match Malines-Ostende, un but ostendais n’avait pas été validé alors que la question du franchissement complet de la ligne par le ballon se posait aussi.



Alors, on ne prête qu’aux riches ? Pression des supporters brugeois ? Disons simplement qu’au lieu d’investir dans des responsables étrangers pour diriger l’arbitrage belge (on attend toujours que la fédé fournisse les montants exacts des émoluments de MM.Elleray, Layec ou Fautrel), ne serait-il pas plutôt opportun de consacrer un budget à la goal-line technology, réputée pour sa fiabilité ?