L’analyse de Thierry Luthers : La petite routine du championnat belge

A Bruges, le Club gagne et le Cercle perd. Au Standard, Michel Preud’homme s’énerve. A Anderlecht, on marque peu et à Charleroi, on encaisse peu. A Anvers, M’Bokani n’en finit plus de scorer. On a l’impression de la connaître par cœur la petite musique hebdomadaire de la compétition belge…

Avec aussi les traditionnelles fausses notes de décembre….Bientôt les fêtes, bientôt la trêve, mais encore un enchaînement infernal de rencontres à venir. Et qui risquent bien de laisser des traces sur les organismes. D’ici le fameux "boxing day" du 26 de ce mois, il y aura encore cinq rencontres au programme pour certaines équipes : championnat, coupes d’Europe et de Belgique. En coupe d’Europe, les clubs belges connaissent des sentiments on ne peut plus contrastés. Gand est déjà qualifié et il doit conforter sa première place. Genk est déjà éliminé. Bruges est très bien placé pour valider son ticket pour l’Europaleague. Les dirigeants du Standard, eux, brûlent tous les jours un cierge au sanctuaire marial de Banneux en espérant un large succès contre les "Gunners" d’Arsenal. Ce qui relève sans doute de l’utopie totale. Autant sans doute qu’un succès de Guimaraes à Francfort.

Les dirigeants du Standard sont probablement sortis assez énervés de ce match à Mouscron. Le responsable de la communication va sans doute devoir recadrer Paul-José M’Poku. A la mi-temps, devant les caméras, le médian liégeois a tancé, sans le nommer, son équipier Boljevic après sa grosse bévue sur le but égalisateur. Alors que, généralement, le linge sale se lave en famille, en d’autres termes dans le vestiaire….

Et Michel Preud’homme, lui, n’en finit plus d’exploser devant son "dug-out", cette fois avec un bras d’honneur à l‘appui. Le coach liégeois est un compétiteur et vit ses matchs avec beaucoup d’adrénaline, c’est entendu. Mais cela demeure un geste vraiment peu classieux et finalement assez puéril pour un coach de bientôt 61 ans et qui en a vu d’autres. Mais, apparemment, on ne changera plus notre homme. Impulsif mais habile aussi Preud’homme : dans ses interviews d’après-match, il a tout de suite entamé la défense de ses deux joueurs exclus, M’Poku et Carcela, à l’entendre régulièrement matraqués en toute impunité par leurs opposants.

On connaîtra aujourd’hui les peines requises par le parquet fédéral de l’Union belge.

UN MERCATO DANS L’URGENCE ?

A Anderlecht aussi, les dirigeants font grise mine. Par la force des circonstances (tous les cadres sont blessés), Vercauteren a dû aligner une équipe exceptionnellement jeune face à Charleroi. Même si Trebel est "fit" et est demeuré sur le banc, comprenne qui pourra. En réalité, même si le temps presse, le Sporting peut encore rallier le top 6. Notamment en se renforçant dans certains secteurs. Même si, après le "mercato" hivernal, il ne restera que neuf journées de phase classique. Notez que le club bruxellois a déjà entamé ses emplettes plus tôt que tout le monde en enrôlant le défenseur panaméen Michaël Murillo, venu des "New York Red Bulls" en MLS.

Si les cinq premières places des playoffs 1 semblent déjà dévolues (Bruges, Gand, Standard, Antwerp et Charleroi), la lutte pour le dernier ticket s’annonce chaude avec Zulte-Waregem, Malines et Genk (qui n’a peut-être pas dit son dernier mot et compte toujours son match de retard). Hier, après la rencontre, dans les couloirs du parc Astrid, Karim Belhocine a longtemps discuté avec ses anciens joueurs, étreignant même les plus jeunes dans un élan chaleureux et spontané. Il n’a laissé que de bons souvenirs là-bas. Après son départ du staff bruxellois, on ne savait pas trop ce qu’allait devenir l’ancien défenseur franco-algérien.

Mogi Bayat l’avait bien proposé, en vain, comme T2 au Standard puis Charleroi l’a enrôlé, après avoir exploré d’autres pistes. Mais le choix est gagnant car il est d’ores et déjà la véritable révélation de la saison. Un discours clair avec son groupe comme avec la presse mais surtout une série impressionnante de 20 points sur 24 et une organisation défensive des plus rigoureuses. Ne pas encaisser, on ne le répétera jamais assez, c’est la base du foot… Un peu la routine, quoi…