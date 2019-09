L'analyse de Thierry Luthers : Heurs et malheurs du VAR

Après chaque but inscrit en Pro League, la réaction est automatique : joueurs, staff, commentateurs, supporters et dirigeants scrutent l’attitude de l’arbitre. Et plus précisément son index. Va-t-il le poser sur son oreillette et dialoguer avec le VAR ? Ou retourner tranquillement vers le centre du terrain après une phase de but limpide ?

Si le VAR intervient, le conciliabule prend alors de (très) longues minutes. C’est même parfois interminable. A tel point que la ligue professionnelle pourrait même ajouter des pauses publicitaires dans le prochain cahier des charges pour les droits TV…

Plus sérieusement, si le débat "philosophique" autour du VAR demeure plus que jamais d’actualité, le "modus operandi" ne donne pas satisfaction, et c’est un euphémisme. Ne parlons même pas des pannes techniques qui surviennent çà et là dans notre compétition. Mais, c’est surtout, globalement, le temps de réactivité de l’arbitre et de ses assistants dans la camionnette du VAR qui est trop long. Chez nous, le nouveau plan stratégique de l’arbitrage a imposé une formation (très, trop, accélérée) d’arbitres actifs afin qu’ils officient dans la camionnette du VAR. Mais, sans doute, ne sont-ils pas encore pleinement rompus à ce genre d’exercice spécifique, contrairement aux opérateurs qui, eux, sont restés les mêmes.

Sinon, comment expliquer, hier, la décision de M.Verboomen qui a appelé Wim Smet, l’arbitre de la rencontre Zulte-Waregem-Gantoise, pour lui signifier que Vadis devait prendre une carte rouge. Vraiment pas justifiée en revoyant la phase… Rappelons que c’est l’arbitre principal qui reste souverain "in fine" dans ses décisions mais, visiblement, ce n’est pas toujours le cas…

A force d’interruptions (l’exemple de Charleroi-Saint-Trond samedi dernier est très éloquent à cet égard), cela finit par casser le rythme du match. Et les joueurs commencent à s’en plaindre sérieusement. Samedi, Dorian Dessoleil, le capitaine carolo, nous expliquait que ces arrêts sont très perturbants dès lors qu’une équipe exerce un gros pressing et voit cette bonne séquence de jeu interrompue…

Dans l’absolu, dans un souci de justice sportive, le recours à la vidéo peut évidemment corriger certaines situations qui peuvent échapper à l’arbitre dans le "live". En revanche, d’autres phases disséquées au millimètre près avec la fameuse ligne virtuelle pour le hors–jeu dénaturent sans doute l’esprit du jeu. C’est un peu le sacro-saint principe de l’avantage à l’attaquant qui est dès lors mis à mal…