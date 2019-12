L'analyse de Thierry Luthers: Bruges prend déjà le large

Huit longueurs sur son premier poursuivant avec un match de moins (à Charleroi mais on ne sait toujours pas quand !) : à 15 kilomètres du littoral, Bruges prend déjà le large. Même avec la division de points à l’issue de la phase classique, on ne voit déjà plus très bien ce qui pourrait empêcher le club brugeois de fêter son 16ème titre dans quelques mois. Les "Blauw en Zwart" peuvent même rêver d’un doublé championnat-coupe (réalisé seulement deux fois dans leur histoire, en 1977 et en 1996) mais il faudra franchir l’écueil anderlechtois en quarts de finales ce jeudi. Ajoutez-y une qualification pour les seizièmes de finale de l’Europaleague (l’adversaire sera connu tout à l’heure) et vous obtiendrez un bilan sportif des plus réjouissants

Sur le plan des finances, cela ne va pas mal non plus. Avec à nouveau un jackpot de près de 26 millions cette saison en Champion’s League. Oui, c’est possible même en ne prenant que trois points dans les phases de poules. Le budget brugeois ne cesse de croître par rapport à ses rivaux belges. Et si la clé de répartition, est revue à la hausse lors du prochain contrat des droits TV, ce sera aussi tout bénéfice pour le Club. Qui, en termes d’infrastructure, dispose déjà d’un complexe formidable avec son centre d’entraînement de Westkapelle, à Knokke. Le seul dossier encore pendant est celui du nouveau stade, sorte de monstre du Loch Ness flamand car on en parle souvent et depuis longtemps mais on ne le voit toujours pas. Cela permettrait toutefois au club brugeois de posséder un nouvel outil, comme le grand rival gantois, et de plus partager ses installations avec le Cercle, ce qui occasionne évidemment quelques désagréments de co-habitation, à commencer par la dégradation de la pelouse.

PRIX INDIVIDUELS ET FOOTGATE

Si le foot demeure un sport collectif, le Club devrait aussi rafler quelques trophées individuelles dans les semaines à venir. Sur le très court terme d’abord car on ne voit pas très bien comme le prix Raymond Goethals (qui désigne de le coach de l’année) pourrait échapper à Philippe Clement ce midi lors d’une sympathique réunion au stade Edmond Machtens de Molenbeek. Champion avec Genk, Clement, une ancienne grande figure de la maison brugeoise, réalise de l’excellent travail en Venise du Nord. Où sa compétence et sa droiture sont appréciés de tous. Au prochain soulier d’or aussi, le club pourrait frapper fort. Vanaken demeure l’éternel " chouchou " des journalistes du nord du pays alors que Mignolet a remarquablement réussi son retour dans notre compétition.

Finalement, la seule petite ombre dans ce tableau quasi idyllique, c’est peut-être le dossier du "footgate". Il a quelques semaines MM. Verhaege et Mannaert sont allés répondre aux questions de la police judiciaire d’Hasselt concernant des sommes versées à l’agent serbe Dejan Veljkovic. Ce dernier aura bientôt officiellement son statut de " repenti " et il a donc balancé tout ce qu’il savait pour éviter la case prison. Et donc toutes les personnes de son petit carnet et qu’il aurait "officieusement" rétribuées. Dont probablement Ivan Leko, l’ancien coach brugeois, qui avait été arrêté le 10 octobre dernier lors de la vague de perquisitions de l’opération " mains propres ". Il avait été inculpé pour blanchiment d’argent, avant d’être relâché sans conditions. Quand on évoque ce dossier avec Vincent Mannaert, le manager général de Bruges devient assez nerveux et botte rapidement en touche. Mais le plus étonnant c’est que le Club a contacté récemment toute une série de journalistes, dont votre serviteur, pour leur envoyer un petit cadeau de Noël. Sans doute pas l’initiative la plus heureuse dans le contexte actuel…