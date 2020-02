L'analyse de Thierry Luthers : Bruges est-il avantagé par l'arbitrage ?

Une précision essentielle, d’emblée : nous n’appartenons pas, et nous nous n’appartiendrons jamais, à la secte des "complotistes". Celle des personnes qui voient des magouilles et des trucages à tous les étages. Même si les coulisses du football belge n’ont rien de réjouissant, une enquête journalistique de longue haleine dans ces mêmes arcanes nous ont rappelé les fondements même de la déontologie : pas de rumeurs, que des preuves !

Pas question, dès lors, de tomber dans un raccourci facile en évoquant l’influence qu’exercerait toujours le président brugeois Verhaege (il a démissionné de son mandat de vice-président de la fédération le 7 juin 2019) auprès de l’Union belge et singulièrement dans les sphères du département de l’arbitrage. Même si, rappelons-le, il a été l’artisan du nouveau staff de management de l’arbitrage belge. Un staff à coloration très internationale avec les arrivées du Français Layec et du Britannique Elleray.

Sans tomber dans les amalgames, il est toutefois permis de mentionner, çà et là, quelques faits assez troublants. Une période qui pourrait bien commencer le 13 mai 2018 avec la fameuse main de Vormer lors du capital Standard-Bruges, lors de l’avant-dernière journée des P01. Bruges avait égalisé par Vossen, suite à cette phase litigieuse. Et cela avait changé le cours du match. Peut-être même du championnat puisqu’avec ce point, Bruges avait pu fêter à Sclessin le quinzième titre de son histoire. Mais c’est surtout dans les installations du Jan Breydel que le Club semble régulièrement bénéficier de la clémence des arbitres. On n’a pas oublié le but de Vanaken validé récemment contre l’Antwerp. Impossible pourtant de dire formellement si le ballon avait franchi la ligne. L’arbitre principal avait, logiquement, consulté son assistant. Ce dernier avait entériné le but… alors qu’il se trouvait à 5 m de la ligne ! Dans les cours prodigués aux futurs arbitres ou assistants, il est pourtant rappelé à longueur de sessions que, dans le doute, on ne valide jamais un but ! Mais, dans la chaude ambiance brugeoise, et avec la terrible pression exercée par les supporters locaux, il y a des décisions qu’on ne prendrait peut-être pas ailleurs dans le Royaume…

Un (trop) jeune arbitre ?

Dimanche, face à Charleroi, à nouveau une phase très contestable sur le seul but de la partie. Il semble assez évident que Dessoleil est poussé par Dennis alors qu’il est dans les airs. Le solide défenseur carolo est déstabilisé mais l’action se poursuit. Longuement. Avec une autre séquence de jeu qui amène le but. Et qui ne permet pas au VAR d’intervenir. Mais que l’arbitre principal et son assistant situé juste en face de la phase, n’interviennent pas, sans même parler du quatrième arbitre, c’est plus qu’interpellant. L’arbitre principal parlons-en précisément. D’Hondt a 25 ans. Le Gantois avait déjà été vivement critiqué lors du Gand-Standard en novembre dernier. Dans les milieux autorisés, on nous dit qu’il représente une vraie promesse pour l’arbitrage belge. Qui, depuis le retrait forcé de Vertenten et Delferière, pris dans la tourmente du 'Footgate', se cherche à tout prix des referees capables, à court terme, de représenter à nouveau la Belgique sur l’échiquier européen. C’est aussi la mission assignée au duo Elleray-Layec désormais aux commandes de notre arbitrage….

Mais ce Bruges-Charleroi avait, déjà, des relents de play-offs 1 et l'arbitre D’Hondt n’a pas toujours été à la hauteur. On s’étonnera toujours de l’immunité, même sans totem, dont bénéficie perpétuellement Vormer, le capitaine brugeois. Dimanche encore, une de ses interventions, au moins, aurait dû lui valoir un carton jaune. Mais ce ne fut pas le cas. Et quand il adopte la même attitude en Champions League qu’en Pro League, le réveil est brutal : carte rouge à Madrid, en octobre dernier, et trois matchs de suspensions infligées par l’UEFA pour propos injurieux adressés à l’arbitre bulgare de cette rencontre….

Maintenant, entendons-nous bien, Bruges n’aura probablement pas besoin de ces éventuelles marques de laxisme des arbitres pour décrocher le titre, voir le doublé dans quelques semaines. Les "Blauw en zwart" possèdent assurément la meilleure équipe de notre championnat et demeurent d’une efficacité redoutable en toutes circonstances. Mais une prise de responsabilités accrue et justifiée de la part des arbitres permettrait d’évacuer ces doutes qui s’installent parfois pernicieusement dans les esprits…