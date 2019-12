L'analyse de Thierry Luthers: Bertoncello ou le foot rock and roll

Portrait de Georget Bertoncello - Football - 22/12/2019 Georget Bertoncello s’est éteint ce 22 décembre des suites d’un second AVC à l’âge de 76 ans. Attaquant au physique atypique (1m68 pour 84 kg), il était entré dans le cœur des supporters carolos à cheval sur les années 60’ et 70’ au point d’être élu ‘Zèbre du XXe siècle’ par le Sporting de Charleroi. Bertoncello à Charleroi, c’est une histoire qui s’est développée en deux temps. Tout a commencé en 1959 avec ses débuts professionnels en D2. Cette première aventure zébrée s’est poursuivie jusqu’en 1964, moment choisi pour franchir un cap dans sa carrière et rejoindre le FC Liège. Trois saisons et plusieurs matches européens plus tard, Bertoncello était à nouveau de retour en bord de Sambre, cette fois-ci pour évoluer en 1ère division. ‘Berto’, comme le surnommait un public tout acquis à sa cause, restera huit années supplémentaires (67-75) au Sporting et sera protagoniste – avec les autres icônes Jean-Pol Spaute et André Colasse – de l’une des pages les plus glorieuses de l’histoire du club : la 2e place du championnat de Belgique 1969, ce qui reste à ce stade toujours la meilleure performance des Carolos en championnat. Malgré un physique à la limite du compatible avec le métier de footballeur (1m68 pour 84 kg), ce fils d'immigrés italiens était capable de faire la différence sur les pelouses. L’attaquant carolo aimait d’ailleurs en rire. "Bertoncello, il est gros et il restera gros", plaisantait-il devant les caméras de la RTBF en 1975.