L'analyse de Thierry Luthers : A Bruges, Bart Verhaeghe parle et Raoul Lambert pleure

C’est incontestablement l’image du week-end. Raoul Lambert, icône du club brugeois, en pleurs face à l’ovation des 28.000 spectateurs du Jan Breydelstadion. 458 matchs et 269 buts : l’attaquant 33 fois international a joué toute sa carrière dans le même club brugeois. Impensable aujourd’hui. Un fameux centre-avant d’ailleurs ce Raoul Lambert avec une pointe de vitesse impressionnante. Et une puissance inouïe sur les longues rentrées de touche, dont il fut le véritable précurseur en Belgique.

Les images du visage de cet homme de 75 ans inondé de larmes, étreint par l’émotion, resteront longtemps gravées dans notre mémoire. Plus que le match lui-même, assurément. Même si on notera que Bruges a concédé le partage pour la troisième fois à domicile cette saison. Face à un Standard bien organisé, courageux et solidaire, dans la foulée de sa rencontre à Francfort, en Europaleague.

La coupe d’Europe, parlons-en précisément. La semaine des clubs belges s’est apparentée à un véritable calvaire. De la Venise du nord à la Hesse en passant par le Limbourg. Même si, finalement, les Gantois ont sauvé l’honneur à la dernière minute face à Wolfsburg.

BeNeLigue … bénéfique ?

L’écart entre les ténors européens et nos représentants est donc plus grand que jamais. C’est sans doute ce qui a poussé le président brugeois Bart Verhaeghe à sortir récemment de sa réserve. Et de se faire "mousser" dans les colonnes d’un célèbre quotidien français. En évoquant comme "très avancé" le projet d’une compétition commune avec les clubs hollandais. Propos aussitôt tempérés par Peter Croonen le président de la Pro League. En réalité, nous en sommes toujours à un groupe de travail et à des études de faisabilité a rappelé le président genkois. Mais de nombreuses questions demeurent toujours sans réponses. Quels seront les critères pour choisir les 8 clubs belges élus dans l’hypothétique nouvelle compétition à 18? Que vont devenir les 8 autres qui resteront sur le carreau domestique ? Va-t-on reformer une division 1 avec les 8 membres de la division 1B ?

Et puis, culturellement, historiquement, si le nord du pays est naturellement tourné vers le foot néerlandais, il n’en va pas du tout de même en Wallonie. Gageons que les supporters du Standard ou de Charleroi ne seraient guère enthousiastes à l’idée de voir leur club rencontrer (et à fortiori, pour eux, de s’y déplacer) des clubs comme Zwolle ou Groningue. Certes, les confrontations avec les grands comme l’Ajax, Feyenoord ou le PSV pourraient, à terme, élever le niveau de la compétition. Mais, on l’a bien compris, les intérêts sont surtout financiers. Avec un marché élargi à 28 millions de consommateurs, les annonceurs pourraient se montrer plus intéressés. Et, surtout, les droits TV revus très sérieusement à la hausse. C’est là le véritable enjeu de ce projet. Qui a pour but ultime de se maintenir de manière significative dans le concert européen. Reste enfin LA question essentielle : comment va réagir l’UEFA ? Et comment délivrera-t-on les futurs tickets européens ? Bref, un dossier qui est encore loin, très loin même, d’aboutir réellement un jour…