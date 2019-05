L'Allemand Bernd Storck ne sera plus l'entraîneur de Mouscron la saison prochaine

Bernd Storck ne sera plus l'entraîneur de Mouscron la saison prochaine, a annoncé l'Excel mercredi sur son site officiel. L'entraîneur allemand, arrivé en septembre 2018, a décidé de ne pas prolonger son aventure au Canonnier.

Storck, 56 ans, avait remplacé Frank Defays après six journées de championnat, alors que Mouscron n'avait pas encore pris le moindre point en Championnat. Sous la houlette du coach allemand, les 'Hurlus' ont réussi une impressionnante deuxième partie de saison. « On nous avait confié la mission de maintenir le club en D1, c'est chose faite grâce à un énorme travail de tout le groupe. La mission est accomplie », a commenté Storck.

«Nous remercions Bernd Storck et son staff pour ce qu'ils ont réalisé avec le groupe», a indiqué le club. « Ils sont parvenus à maintenir le club après un début de saison compliqué. Après un zéro sur dix-huit, on savait que ce serait difficile mais le travail a porté ses fruits et nous ne pouvons que nous en réjouir. »

Ancien sélectionneur du Kazakhstan (2008-2010) et de la Hongrie (2015-2017), Storck a permis à Mouscron de terminer dixième de la phase classique avec 40 points. Son bilan est de 13 victoires, 8 partages et 12 défaites en 33 rencontres. Mouscron a connu un début d'année 2019 exceptionnel, avec six victoires de suite, dont un succès chez le leader, Genk (1-2). Les 'Hurlus' sont d'ailleurs restés invaincus de janvier à la fin de la phase classique, conclue par une victoire 1-2 au Club Bruges. Les playoffs II ne sont pas aussi enthousiasmants, avec une seule victoire en sept rencontres.