L'Ajax Amsterdam s'offre le Standardman Razvan Marin pour 12,5 millions d'euros

Le Standard a officialisé ce mercredi, au lendemain du succès des Rouches à La Gantoise dans le cadre de la deuxième journée des play-offs I, le départ au terme de cette saison de son milieu de terrain Razvan Marin, qui rejoindra l'Ajax Amsterdam. Le club néerlandais a également confirmé l'arrivée dans ses rangs de l'international roumain, photos à l'appui, qui a signé un contrat d'une durée de cinq ans.

Le montant de l'opération s’élève à 12,5 millions d'euros, selon l'Ajax, qui n'a pas hésité à communiquer ces chiffres en toute transparence. Le Standard réalise donc une belle plus-value sur un joueur débarqué pour 2,5 millions d'euros. L'ancien joueur du Viitorul FC devient ainsi le troisième transfert sortant le plus important de l'histoire des Rouches après Marouane Fellaini et Michy Batshuayi.

"Né le 23 mai 1996 (22 ans) à Timisoara, l’international roumain (16 sélections/1 but) est arrivé en bord de Meuse il y a un peu plus de deux ans, rappelle le communiqué du club liégeois. Depuis, il a disputé 96 rencontres, a marqué 14 goals et a gagné la Coupe de Belgique 2018 avec nos couleurs. Très courtisé depuis déjà l’été dernier, le Standard de Liège avait tenu à ce que Razvan poursuive son évolution au sein du club pendant une saison supplémentaire et aide les Rouches à atteindre leurs objectifs. La saison prochaine, il rejoindra l’actuel quart de finaliste de la Champions League."

"Lorsque Razvan a rejoint le Standard de Liège en 2017, les observateurs n’ont pas mis longtemps pour se rendre compte de ses nombreuses qualités au point d’être un peu plus convoité à chaque nouveau mercato, souligne pour sa part son entraîneur, Michel Preud'homme, dans le communiqué du club liégeois. Je tiens à le remercier vivement pour sa précieuse contribution et sa volonté de s’impliquer totalement pour notre club jusqu’à la fin de la saison."