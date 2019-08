L’agent de Michael Verrips dépose plainte contre la direction du FC Malines

Le manager du gardien de but néerlandais Michael Verrips a déposé une plainte au civil auprès d’un juge d’instruction de Tongres contre les dirigeants du club de football du FC Malines (KVM). Verrips a quitté le KVM de manière unilatérale pour la Premier League anglaise et Sheffield United, après la condamnation du club pour match truqué. Selon l’agent du joueur Wessel Weezenberg, la direction malinoise s’est opposée à ce transfert d’où le dépôt de plainte pour tentative d’extorsion. Les quatre conseillers du manager ont annoncé cette décision dans un communiqué de presse conjoint publié mardi.

Les conseils estiment que depuis ce jugement, il n’y a pas eu de relation contractuelle entre Verrips et le club de Malines. Verrips s’est adressé au tribunal du travail de Malines pour qu’il statue sur un arrangement financier. La loi de février 1978 y contribue. Dans ce cas précis, il s’élèverait à environ 350.000 euros.

"Malgré cette procédure et malgré les avertissements de Verrips, certains administrateurs n’ont pas hésité à faire pression sur Verrips lui-même, son agent et ses futurs candidats employeurs, dont Sheffield United en Angleterre, promu en Premier League. Le FC Malines n’avait l’intention que de bloquer un transfert, à moins que M. Verrips ou son agent ne déposent une somme de plus d’un million d’euros au club", ont déclaré ses avocats Martin Hissel, Jean-Louis Dupont, Rodrigue Capart et Florent Stockart.

Le manager considère les menaces et les pressions exercées par le FC Malines pour demander plus d’un million d’euros comme une tentative d’extorsion, la loi belge ayant fixé un montant maximum dans de tels cas.

Malines n’a pas accepté le transfert de Verrips à Sheffield United et est allé le contester à la FIFA. Sheffield United avait annoncé l’arrivée de Verrips comme "transfert gratuit" le 9 août dernier.

Les conseils de Weezenberg ont ajouté mardi que la FIFA avait attribué à Sheffield United le certificat de transfert international. Verrips est donc désormais correctement affilié auprès de son club anglais.