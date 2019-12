L'Action de Noël de la Pro League a déjà rapporté 70.000 euros après quatre jours

L'Action de Noël annuelle de la Pro League, dont le coup d'envoi a été donné le week-end dernier, a déjà rapporté 70.000 euros. C'est ce que l'association des clubs de football professionnels belges a annoncé mardi.

Depuis vendredi, les maillots portés par les joueurs lors de la journée de Noël (26 et 27 décembre) ainsi que d'autres articles ou expériences uniques (tickets VIP pour le Gala de la Pro League, maillot d'Axel Witsel, partie de golf avec Wesley Sonck,...) sont vendus aux enchères. Tous les bénéfices de la vente aux enchères seront intégralement reversés à Younited, le partenaire social de la Pro League. L'organisation - autrefois connue sous le nom de Belgian Homeless Cup - utilise le football pour intégrer de nouveau les personnes vulnérables dans la communauté locale.

Après 4 jours, le montant de 70.000 euros a déjà été récolté. Actuellement, le maillot le plus populaire est celui du Footballeur pro de l'Année de la Pro League, Hans Vanaken (Club Brugge). Les enchères pour son maillot s'élèvent déjà à 750 euros. Dans son sillage, on retrouve son coéquipier Simon Mignolet. Son maillot vaut actuellement 749 euros. Le top-5 est complété par Vincent Kompany (Anderlecht), Didier Lamkel Zé (Antwerp) et Marco Kana (Anderlecht).

Le maillot le plus populaire de la Proximus League est actuellement celui de Raphael Holzhauser (Beerschot VA), suivi par le meilleur buteur Thomas Henry (OH Leuven) et Mike Vanhamel (Beerschot VA).

La vente aux enchères des maillots de la Proximus League se clôture le 27 décembre à 21 heures. Celle de la Jupiler Pro League et des expériences ou objets uniques auront lieu jusqu'au lundi 30 décembre, 21h, sur le site https://matchwornshirt.com/proleague.