Kylian Hazard : "On savait qu'ils n'étaient pas bien, on a profité de leurs erreurs"

Kylian Hazard a joué un rôle déterminant dans les rangs du Cercle de Bruges et a mené ses couleurs à la victoire (2-1) face à Anderlecht ce dimanche dans le cadre de la 19ème journée de Pro League. L'ailier de 23 ans a inscrit le premier but de la rencontre et a provoqué un penalty, que Gianni Bruno allait convertir pour offrir la victoire au Cercle.

"Je pense qu'on peut parler de "match référence", cela fait deux fois qu'on fait un bon match contre un "gros", ce n'est que du positif, a souligné Kylian Hazard au micro de la RTBF. On savait qu'ils n'étaient pas bien et qu'il fallait en profiter. On a directement pressé haut, ils ont commis des erreurs, et on a profité de leurs erreurs. "Homme du match" ? Toute l'équipe a fait un bon match, c'est une prestation d'équipe avant une prestation personnelle. C'est mon deuxième but en Pro League, et j'espère en marquer plus ! Pour le moment je m'amuse, c'est le plus important."