Kylian Hazard : « Mon rêve de footballeur ? Jouer l’Euro 2020 avec mes frères »

Il vient de prolonger son bail au Cercle de Bruges. Kylian Hazard se plait dans la Venise du Nord. Le Brainois, prêté par Chelsea depuis le début de saison a signé jusqu’en 2023. C’est un transfert définitif, un contrat de 4 ans qui prendra effet le 1er juillet prochain. Le petit frère de Thorgan et Eden Hazard a livré de belles prestations dans notre championnat (22 matchs joués, 4 buts marqués). Il veut désormais gagner en régularité et s’inscrire dans la durée au Cercle. Une équipe qui croit en lui.

« Je me sens bien ici, j’ai été bien accueilli dès le départ » explique Kylian Hazard « Le staff était content de moi. On était d’accord de continuer l’aventure ensemble. Je pense que c’est un des seuls clubs qui m’a fait confiance pour une 2ème année. Je les remercie pour ça. Je me rends compte que je leur dois beaucoup. J’espère qu’on continuera à évoluer ensemble et que je puisse progresser avec eux ».

A 23 ans, le joueur du Cercle a déjà pas mal bourlingué. Formé à Tubize et à Lille, Kylian Hazard est ensuite passé par le White Star, Zulte-Waregem et Ujpest en Hongrie. La suite, c’est un crochet par l’Angleterre. Il rejoint son frère, Eden à Chelsea. Une saison avec les U23 avant de poser ses valises au Cercle. Kylian en Pro League, Eden en Premier League, Thorgan en Bundesliga. (Ndlr : le plus jeune frère, Ethan a 15 ans et joue au Stade Brainois). 3 Hazard dans 3 championnats différents. Chacun suit son chemin. Kylian, le 3ème de la fratrie grandit à son rythme, dans l’ombre de ses aînés, mais il rêve de rejoindre ses frangins au plus haut niveau.

« Mon rêve de footballeur, ce serait de faire l’Euro avec mes frères l’année prochaine » déclare Kylian Hazard. « Ce serait beau. Je vais tout faire pour y arriver. Je sais que ce sera très difficile, mais je ne vais rien lâcher. Je vais essayer d’aller le plus haut possible pour voir où se trouvent mes limites ».

Jusqu’à présent, les 3 frères Hazard n’ont jamais joué ensemble dans la même équipe. « Sauf dans le jardin de la maison familiale » plaisante Kylian. En attendant, Thorgan et Eden n’hésitent pas à taquiner le cadet de la famille.

Kylian Hazard : « Le problème, c’est qu’eux, ils sont déjà en équipe nationale. Maintenant, c’est à moi de faire le travail. Ils me charrient parfois. Ils me disent : ‘On t’attend ! Dépêche-toi ! On ne va pas jouer pendant 1000 ans’ C’est à moi de me dépêcher et de prouver que je peux jouer à ce niveau-là ».

Dans l’immédiat, la saison se termine. Plus qu’un match à jouer pour Kylian Hazard. Ce sera vendredi soir, à Courtrai. Une dernière rencontre avant les vacances.