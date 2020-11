Kylian Hazard : "Je suis plus fort qu'Eden… de la tête !"

C’est le troisième de la fratrie, le seul à ne pas (encore) avoir fait son trou à l’étranger. Il évoque le foot des buvettes, Ronaldinho, les antidouleurs, son coach Paul Clement, le Covid-19 et Fabregas. Mais aussi Roberto Martinez, les chaussures bleues, Donald Trump, la provoc en match, le Stade Brainois et Donald Trump. Et bien sûr… les frites. Kylian Hazard passe " Sur Le Gril ".

On le pêche entre la fin d’entraînement et le passage aux tests Covid, à 72 heures de la venue au Cercle de Bruges de Zulte Waregem. Un rituel devenu classique en cette période de pandémie… dont on situe de moins en moins la sortie.

" On essaie de faire avec les mesures : on n’a pas le choix, il faut vivre avec " explique Kylian Hazard. " Là, on est isolé par deux dans 10 vestiaires différents, et dans des douches séparées. Ce n’est pas top pour l’ambiance de groupe, mais sur le terrain on reste soudés : ça se voit d’ailleurs dans les résultats. (NDLA : le Cercle a remporté 3 de ses 5 derniers matches… tout en étant privé de la visite de Mouscron) L’époque ne me stresse spécialement, on s’adapte juste : on fait attention, on ne voit plus personne, on porte le masque. Avec ma femme, on fait les courses en alternance, on laisse passer et on attend de se revoir tous. Mes parents me manquent, mes frères aussi, mais grâce aux nouvelles technologies, on se parle chaque jour. Quant aux tests eux-mêmes, on se pose toujours des questions quand on attend les résultats : ça prend une journée, et on nage en plein doute. Mais le foot doit continuer pour les gens, même devant leur télé. Et nous, c’est notre job, donc je préfère continuer. Mais si les autorités disent stop, on arrêtera : on n’est pas au-dessus des lois ! "

Changer aussi Ronaldo…

Pour sa 3e saison au Cercle de Bruges, Kylian Hazard fait partie des tauliers du projet devenu monégasque. Dirigé aujourd’hui par Paul Clement, l’éternel T2 de Carlo Ancelotti, lors de ses passages à Chelsea, au Bayern, au PSG et au Real Madrid.

" On sent que le coach a bossé dans de grands clubs, même s’il n’y était qu’adjoint " reprend Hazard. " Quand il parle, il ne se focalise pas sur des détails : il va droit au but. Un jour, il nous a montré au vestiaire une photo où on le voyait avec Cristiano Ronaldo lors d’un changement. Il nous a demandé notre avis, on s’est tous regardés sans savoir quoi dire. Son message, c’était ‘Si je peux changer Ronaldo, je peux changer tout le monde’. Il met tout le monde sur pied d’égalité, il veut qu’on bosse et a déjà dit qu’il voulait faire du Cercle l’équipe la plus combative de Pro-League. On joue un foot agréable, avec du pressing haut et plein de ballons pour les attaquants : j’aime le ballon et je le touche souvent. Le coach me met la pression, il veut me faire progresser et me fait bosser en semaine… ce que je ne faisais pas toujours avant (clin d’œil). Je suis devenu plus constant : j’ai envie d’être décisif et de prendre mes responsabilités. Car en foot, tout tourne vite et il faut aussi exister grâce à ses stats. C’est le foot d’aujourd’hui, ça… même si moi, je préfère le collectif. Les gens focalisent toujours sur le statistiques, mais je fais parfois de meilleurs matches sans avoir été décisif. "

" Écrire mon propre style… "

En cette semaine européenne, Kylian a eu ses soirées bien occupées. Mardi, l’aîné Eden a fait sa rentrée continentale face à l’Inter. Et mercredi, c’est Thorgan qui est venu planter dans le jardin du Breydel, avec Dortmund face au Club.

" On regarde tous nos matches mutuels : oui, oui, Thorgan et Eden suivent régulièrement le Cercle Bruges ! " rigole-t-il. " On dit souvent que je ressemble à Eden par mon style de jeu, on a aussi la même carrure et la même morphologie. On dit même qu’on a la même tête ! Un jour, dans un resto à Londres, le serveur nous a confondus, alors on a joué le jeu : moi, j’ai dit que j’étais Eden, et Eden était Killian ! J’ai deux frères qui prestent au plus haut niveau, alors j’essaie de prendre le meilleur de chacun et d’écrire mon propre style. Les soucis d’Eden au Real ? Je ne m’inquiète pas pour lui : il a eu beaucoup de malchance et des blessures, mais je le connais et il reviendra plus fort qu’avant. Dès son premier match, il a d’ailleurs marqué ! Mais le plus talentueux de nous quatre, c’est le petit, Ethan ! On le répète souvent mais c’est vrai ! Faut juste qu’il se rende compte que c’est lui le meilleur et qu’il se décide de le faire avec sérieux… Moi aussi, j’ai un côté jouette… que je veux garder car il fait aussi ma force sur le terrain. Mais aujourd’hui, je sais faire la part des choses et quand je dois me mettre au travail. "