Kouamé, auteur d’un bon début avec Anderlecht : "Je me sentais concerné, j’ai tout de suite voulu aider l’équipe"

Kouamé, auteur d'un bon début avec Anderlecht : "Je me sentais concerné, j’ai tout de suite... Anderlecht s'est incliné 1-0 sur la pelouse de Genk dans le cadre de la sixième journée de Jupiler Pro League malgré deux poteaux et la bonne montée de leur nouvelle recrue Cristian Kouamé. L'attaquant ivoirien était satisfait de sa montée au jeu mais déçu du résultat : "On a eu des occasions mais on n’a pas su en profiter. Il faut seulement continuer à travailler pour que les résultats arrivent. Comme pour le ballon que je cherche à donner à Francis Amuzu, il faut seulement que je la mette bien pour qu’il puisse marquer. On doit continuer à travailler et chercher à gagner des matchs". Bien entré, Kouamé a amené de la vitesse au jeu mauve et a surtout montré beaucoup d'envie : "J’étais bien. Je suis rentré directement parce que je me sentais concerné. J’ai tout de suite voulu aider l’équipe. Dommage qu’on ne ramène pas de points à la maison. Il faut continuer à travailler, c’est tout". Bon dos au jeu, en profondeur, capable d'éliminer un homme, l'attaquant a montré une palette intéressante : "C’est ça mon style. C’est ce que l’entraîneur me demande. J’essaie seulement de me mettre à la disposition de l’équipe". S'il enchaîne les prestations du même acabit, il y a fort à parier qu'il va rapidement s'installer dans le onze mauve.